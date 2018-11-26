Kars'ta Pkk/kck Operasyonu: 9 Gözaltı

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:57



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:57

Kars merkezli Kağızman ve Diyarbakır'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında; PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 kişinin yakalanmalarına yönelik, Kağızman ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.Operasyonda yakalanan kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatlı 9 milimetre çapında tabanca, 178 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Konuyla ilgili Kars il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, bölge halkımızın da desteği ile ilimizin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, il genelinde terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KARS