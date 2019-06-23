23.06.2019 16:59
Haberler » Güncel » Haber

Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan çoban, silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Kars 'ın Kağızman ilçesinde PKK 'lı teröristlerce kaçırılan çoban, silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.
Güldere'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri ve köy sakinlerince yapılan arama çalışmaları sırasında Güldere, terör açısından kritik bölge olarak nitelendirilen Çemçe bölgesindeki çadırda silahla öldürülmüş halde bulundu.
Güldere'nin cesedi, helikopterle Kağızman'a getirildi.
Teröristlerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sürüyor.
Kaynak: AA
Kağızman , Kars , PKK , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:46 BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA
18:45 İnegöl'de kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
18:45 Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı
18:45 Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'na geldi
18:45 Ordu'daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor
18:44 Terme'deki selin yaraları sarılıyor
18:43 Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı