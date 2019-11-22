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Kars'ta polis ekipleri soğan görünümünde uyuşturucu madde ele geçirdi

Kars'ta polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı operasyonda, soğan şeklinde preslenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

22.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:14Kars'ta polis ekipleri soğan görünümünde uyuşturucu madde ele geçirdi
'ta polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı operasyonda, soğan şeklinde preslenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler, söz konusu çalışmaları sırasında şüphe üzerine takibe aldıkları bir aracı durdurdu.
İkisi yabancı uyruklu 4 kişinin içinde bulunduğu araçta narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle arama yapıldı.
Aramada, araçta gizlenmiş vaziyette 17 şeffaf poşete preslenmiş ve soğan şekli verilen 156,73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin üst aramasında ise 9,48 gram uyuşturucu madde yakalandı.
Gözaltına alınan ikisi yabancı uyruklu 4 zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik, Polis, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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