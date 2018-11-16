Kars'ta Polis Uyuşturcu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

16 Kasım 2018 Cuma 12:51



16 Kasım 2018 Cuma 12:51

Kars'ta uyuşturcu madde ile mücadele kapsamında polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor.Kars il Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcıları ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen iki kişi durduruldu. Şüpheli iki kişinin üzerine yapılan aramada, iki paket halinde toplam 3,61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Olay ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi hakkında, TCK-191 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - KARS