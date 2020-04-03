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Kars'ta polis vatandaşları evde kal çağrısı yapıyor

Kars'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapıyor.

03.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:22
Kars'ta polis vatandaşları evde kal çağrısı yapıyor
Kars 'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla 'Evde kal' çağrısı yapıyor. Ekip otoları sık sık anons yaparak vatandaşların evlerinde kalmasını i istedi.

Kent merkezinde motorize araçlarla gezen polis ekipleri, "Değerli Vatandaşlarımız; Halkımızın sağlığını koruma amacıyla; 65 yaş ve üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması gerekmektedir. Toplu ve birlikte oturulan yerler hastalığa yakalanma riskini artırmaktadır. Sağlık Bakanlığının 14 gün ve 14 kuralına uyalım. Unutmayın! Alacağımız tedbirler bu salgından daha güçlüdür" anonslarını tekrarlayarak kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, özellikle halkın yoğun olarak görüldüğü caddelerde yaya devriyeler görevlendirilerek vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Yetkilileri Kars'ta en çok sevindiren olay ise vatandaşların büyük çoğunluğunun 'evde kal' çağrısına uyarak dışarı çıkmamalarıdır. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Kars, Yaşam
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