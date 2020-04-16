Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kars'ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi

Kars'ta polis ekipleri cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai yapıyor.

16.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:19
Kars'ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi
Kars 'ta polis ekipleri cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai yapıyor.

Sabah mesai saatlerinde caddelere çıkan yaya ve motorize polis ekipleri, vatandaşları sürekli uyararak evlerinde kalmalarını istiyor. Caddeler de vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyaran polis, 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Mesai mevhumu gözetmeden görev yapan polisler özellikle park ve bahçelerde, marketlerde, banka ile eczane önlerinde oluşan yoğunlukların da önüne geçiyor.

"Vatandaşlar polis ekiplerinden memnun"

Cadde ve sokaklarda görev alan polisler, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşları isteklerini geri çevirmeyen polis, bir taraftan da korona virüsle mücadele de nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Polislerin uyarılarını uyduklarını ifade eden vatandaşlar, "Ben 70 yaşındayım, eşim 67 yaşında sokağa çıkma yasağımız var. Devriye gezen polislere alış veriş yapmamız gerektiğini söyledik. Beni hiçbir yere yönlendirmeden alış veriş listemi aldılar. Yarım saat içerisinde siparişlerimi alarak bana teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah polislerimizin eksiliğini vermesin" dediler.

"Bizim sağlımız için kendi sağlıklarını riske atıyorlar"

Korona virüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda görev alan polislerin kendi sağlıklarını vatandaşlar için riske attıklarını belirten vatandaşlar, "Bizler evimizde otururken, polisler dışarıda görev yapıyor. Onlarında çocukları var, anne ve babaları var, eşleri var. Bizim sağlımız için onlar kendi sağlıklarını riske atıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bizler kurallar uymalıyız. Alınan tedbirlerin hepsi bizler için, zaten başta sağlıkçılar olmak üzere herkes bizlerin sağlığı için mücadele veriyor. Vatandaşlar olarak sokağa çıkmadan evlerimizde kalarak yetkililere yardımcı olmalıyız" dediler.

Öte yandan kent genelinde görev alan polisler, sürekli vatandaşları uyarıyor. Araçlardan vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anonslar yapan polisler, kurallara uymayan vatandaşlara da ilgili kanunlar kapsamında cezai işlem yapıyor. Polis genelde ilk olarak vatandaşları uyarırken, polisin uyarılarına uymayan vatandaşların genelde cezai işleme maruz kaldıkları görüldü. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, Sabah, Polis, Kars, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Yaşam ››Kars'ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:20: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler 15:19: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haberler 15:16: Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 181 ölüm - Haberler 15:16: Hırsızlıktan sabıkalı 5 şüpheli karakolu birbirine kattı - Haberler 15:14: MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir" - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor