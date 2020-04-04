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Kars'ta, 'Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi' kuruldu

Kars İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarının her türlü psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması amacıyla 'Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi 'kuruldu.

04.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:53
Kars'ta, 'Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi' kuruldu
Kars İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarının her türlü psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması amacıyla 'Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi 'kuruldu.

Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Kağızman Devlet Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Sarıkamış Devlet Hastanesi olmak üzere 4 adet birim bulunuyor.

Koordinasyon merkezinde 1 Psikiyatri Uzman Hekimi, 8 Psikolog, 10 Sosyal Çalışmacı, 2 Çocuk Gelişimci olmak üzere Koordinasyon Merkezi ve Birimlerinde toplam 21 personelimiz hizmet vermek üzere görevlendirildi.

'Psiko-Sosyal Destek Ekipleri' Sağlık Kuruluşu bazında,Sağlık çalışanlarının psikolojik destek ihtiyaçlarının tespitini yaparak, ihtiyacı olduğu düşünülen sağlık personeline psikolojik destek sağlayacak.Bu hizmet ayrıca,oluşturulan Psiko-Sosyal Destek Hizmet Hattından gelen müracatlara da sunulacak.

Bilindiği üzer ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 küresel salgını sebebiyle tedavi merkezlerimizin iş yükü gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda,sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarımızın her türlü psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması amacıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün talimatları gereği 'Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi 'leri oluşturuldu. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Kağızman, Kars, Yaşam
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