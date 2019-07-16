16.07.2019 15:45
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Kars'ta radar uygulaması

Kars

Kars'ta trafik ekiplerince "Radar Hız Denetimi" yapıldı.

Kars'ta trafik ekiplerince "Radar Hız Denetimi" yapıldı. Radara düşen 43 sürücüye 16 bin 2018 lira idari para cezası kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı kazaları önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla; "Radarla Hız Denetimi" kent merkezinde muhtelif noktalarda yapıldı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 43 adet araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden 16 bin 218.00 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Kentte radar hız denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak; "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir" denildi. - KARS
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kars, Yaşam

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