Haberler» Yaşam» Haber

Kars'ta radarla hız denetimi

Kars'ta trafik ekiplerince "Radarla Hız Denetimi" yapılıyor.

26.08.2019 12:25 Kars'ta radarla hız denetimi
Kars'ta trafik ekiplerince "Radarla Hız Denetimi" yapılıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski" duygusunu daha da hissettirmek amacıyla yapılan Özel Denetim 51 "Radarla Hız Denetimi" kapsamında uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada, hız ihlali yapan 81 araç ve sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulandı.

Trafik ekiplerince kent genelinde bu tür denetlemelerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:42   Kars'ta Memur-Sen'den toplu sözleşme açıklaması
13:29   Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ'de yenilikçi teknolojilerle buluştu
12:57   Antalya'da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay
12:33   Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
12:25   Kars'ta radarla hız denetimi
12:21   Çocukları kitap dağıtarak mutlu ediyor
12:21   Bilecik kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de evlerine katkıda bulunacak