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Kars'ta sabah hava sıcaklığı eksi 6'yı gördü

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya başladı.

28.10.2019 10:30Kars'ta sabah hava sıcaklığı eksi 6'yı gördü
Kars'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. Kentte hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 6 derece olarak ölçüldü.
Kars'ta kış kendisini göstermeye başladı. Araçların camlarının buz tutuğu kentte, vatandaşlarda soğuktan etkilendi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bir taraftan araçlarının camlarının buzunu temizlerken, diğer taraftan da araçlarını çalıştırarak içerisini ısıttı.
Soğuk havanın etkiliği olduğu kentin yüksek kesimlerinde sobalarda yanmaya başladı. Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, kış hazırlıklarını başladıklarını kaydettiler.
(İHA)

Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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