Haberler » Güncel » Kars'ta sağlık çalışanlarından mehmetçik'e destek selamı

Kars'ta sağlık çalışanlarından mehmetçik'e destek selamı

Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamıKars'ta sağlık çalışanları Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.

17.10.2019 15:47
Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamı
Kars'ta sağlık çalışanları Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.
Kars'ta sağlık çalışanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Sağlık çalışanları asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderdi. Sağlık çalışanlarından Murat Şanlı, Kafkaslardan, Kars'tan sizlere selam gönderiyoruz dedi.
Kars'ta sağlık çalışanlarından mehmetçik'e destek selamı

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı
19:15 Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını çıktı
19:15 Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
19:15 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım kararı
19:14 HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı
19:14 Genç kanoculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:14 Komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
17.10.2019 19:16:38