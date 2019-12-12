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Kars'ta sahte parayla besicileri dolandırdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, sahte para ile büyükbaş hayvan sahiplerini dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:58Kars'ta sahte parayla besicileri dolandırdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı
'ın ilçesinde, sahte para ile büyükbaş hayvan sahiplerini dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Kağızman ilçesine bağlı köyünde 9 büyükbaş hayvanını iki zanlıya satan kişi, bir süre sonra sattığı hayvanlar karşılığında aldığı 34 bin 600 liranın sahte olduğunu anlayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, iki şüpheli yakalandı.
Zanlıların üzerinde 5 bin 150 lira sahte para da ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Büyükbaş hayvanlar ise kentin Selim ilçesine bağlı Oluklu köyündeki bir ahırda bulunup sahibine teslim edildi.

Kağızman, Ortaköy, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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