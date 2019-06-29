29.06.2019 09:41
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Kars'ta sanal bahis operasyonu

Kars

Kars'ta yasa dışı sanal bahis ve kumar için yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Kars 'ta yasa dışı sanal bahis ve kumar için yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli spor branşlarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatılması, kumar için yer ve imkan sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.
İncelemede sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda A.Y. ve M.Y'yi yakaladı. Zanlıların iş yeri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" suçlamasıyla tutuklandı.
M.Y ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Kars , Güncel

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