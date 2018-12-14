14 Aralık 2018, 09:48
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Minik Sedanur'un Tırnaklarındaki Doku ile Katilinin DNA Örnekleri Eşleşti

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örnekleri eşleşti.

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örnekleri eşleşti.

BİLEKLERİNDE İP İZİNE RASTLANDI

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur'un bileklerinde ip izine de rastlandı.

TUTUKLU ZANLI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma dosyasında tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K., ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Diğer iki tutuklu zanlı E.B. ile H.U. ise suçlamaları kabul etmedi.

Sedanur Güzel,Kars,Küçük Sedanur
14 Aralık 2018 Cuma 09:48



YORUMLAR (12)
ADINIZI YAZIN: nerde bu yasa çıkaranlar? tabi biliyorlarki türkün yası 3 gün; 3gün dokunmayın yasımızı yaşayalım 4. gün nasılsa unuturuz!!!! İDAM İSTİYORUZ şu domuz sürülerine, modern yöntemlerlede değil; vinçle sallandırın
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AZİZ: Bu zanlıları asmak lazım ipret olsun ki bir daha buna benzer haberler okumayalım TÜRKİYEM
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..: bi bitmediniz ya, düşün artık çocukların yakasından
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MİSAFİR: Allah sizi bildiği gibi yapsın. bu yavrudan ne istediniz. . .
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ERDİİ: suçlunun nasıl tespit edildiği gizli tutulmalı. idam gelmediği sürece bu canilere verilen hiç bir ceza ceza değil ödüldür.
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