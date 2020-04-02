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Kars'ta "Siperlik Maske"ler Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kars'ta üretilen 'Siperlik Meske'ler Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

02.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:37
Kars'ta
Kars 'ta üretilen 'Siperlik Meske'ler Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen "Siperlik Maske"ler 3 bin hedefini geçti.

Öğretmenlerin de destekleriyle yaklaşık 4 bini bulan maskelerden 2 bin 100 pratik siperlik maske Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Kasım Bulut tarafından İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şentürk Günerhan'a teslim edildi.

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi "Siperlik Maske" üretiminin devam edeceği öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilen maskelerin sağlık personelleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Kırzıoğlu, Aydın, Kars, Yaşam
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