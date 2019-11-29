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Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı

Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralıKARS'?da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu.

29.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:35
'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı
KARS'?da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın birbirleriyle çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Karayolu savaş alanına döndü.
Zincirleme kaza bugün saat 08.30 sıralarında Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle aralarında TIR, midibüs ve minibüsün bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada ikisi ağır toplam 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıkamış-Kars yolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza yaqpanlar araçlar vinç yardımı ile kurtarılarak yol trafiğe açıldı.
Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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