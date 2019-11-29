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Kars'ta sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 12 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sis ve buzlanma yüzünden 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

29.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:56Kars'ta sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 12 yaralı
'ın ilçesinde, sis ve buzlanma yüzünden 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kars-Erzurum kara yolunun Asboğa köyü yol ayrımında, sis ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve sürücüsü ile plakası açıklanmayan bir kamyon önündeki midibüse çarptı. Bu sırada duramayan taksi, minibüs, cenaze nakil aracı ve otomobiller de birbiriyle çarpıştı.
Kazaya karışan toplam 7 araçtan bazılarının kontrolden çıkarak yol kenarına düştüğü kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlisi ile jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralılardan durumu ağır olan 2'sini Kars Harakani Devlet Hastanesine, diğerlerini de Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olay sebebiyle trafiğe kapanan Kars-Erzurum kara yolunda jandarma ekiplerince başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.
Ekipler, kazaya karışan araçların çekilip yolun trafiğe açılması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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