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Kars'ta sobadan çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü

Kars'ta bir evde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22Kars'ta sobadan çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü
'ta bir evde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Bayraktar köyünde oturan Cafer ve Sultan D. çiftinin evinde yer alan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Evdeki eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın sırasında, çiftin 6 yaşındaki kızı Berfin D. içeride mahsur kaldı.
Durumu fark eden aile bireylerince evden çıkartılan küçük Berfin, ambulans ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Berfin D, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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