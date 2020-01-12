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Kars'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

12.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:21Kars'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
'ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta kar yeniden yüzünü gösterdi. Uzun süreden beri etkili olan soğukları akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önüne biriken karları temizlerken, bazıları da cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti.

Öte yandan kar yağışı altında görüntülenen Kars Kalesi, Evliya Cami ve Havariler Kilisesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar altında uçan kuşlar kameralara yansıdı. - KARS

Sibirya, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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