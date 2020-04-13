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Kars'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı genç uyuşturucu ile yakalandı

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polislerce yapılan uygulamada sokağa çıkması yasak olduğu için durdurulan 20 yaş altı bir gençte uyuşturucu ele geçirildi.

13.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:24
Kars'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı genç uyuşturucu ile yakalandı
Kars 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polislerce yapılan uygulamada sokağa çıkması yasak olduğu için durdurulan 20 yaş altı bir gençte uyuşturucu ele geçirildi.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 20 yaş ve altı olanların yanı sıra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde sokağa çıkması yasak olan M.Y'yi durdurdu.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince M.Y'ye 20 yaş altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza uygulandı.
M.Y'den şüphelenen ekipler yaptıkları üst aramasında kullanıma hazır 6 paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Polis, Kars, Güncel
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