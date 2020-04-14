Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı Kars'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yasağı ihlal ettikleri için ceza kesildi.

14.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:05
Kars 'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı
KARS - Kars'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yasağı ihlal ettikleri için ceza kesildi.
Kars'ta tüm ülkede koronavirüse karşı tedbir olarak alınan 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlar, polisin çemberine takıldı. Polis ekipleri hiç taviz vermeden işlem yapıp, cezayı kesti.
Kentte Coronavirüs ile mücadele kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü ve 20 yaş altında olup sokağa çıkanlar cezayı yemekten kaçamadı.
Kars'ın en işlek caddelerinde görev alan polis ekipleri yapılan uyarılara bir türlü uymayarak yasağı ihlal edenlerin gözünün yaşına bakmadı. Polis kent merkezinde sürekli sosyal mesafe ve 65 yaş ile 20 yaş altında vatandaşları uyarırken, polisin uyarılarına uymayan vatandaşlar cezai işlem maruz kaldı.
Polis ekiplerince sokağa çıkan ve yasağı ihlal eden vatandaşlara Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilerek vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı. Kars’ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Kars, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Haberler ›› genel ››Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

10:52: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak - Haberler 10:50: Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı - Haberler 10:50: Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında: Ukrayna'daki orman yangını Pripyat yakınlarına... - Haberler 10:49: Edirne'de araç yangını - Haberler 10:47: Alman polisinden mangal yakan 51 kişiye ceza - Haberler 10:24: Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız - Haberler 09:30: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi 01:52: Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin