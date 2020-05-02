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Kars'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

Kars Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanlar için beslenme noktaları oluşturdu.

Kars'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu
02.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:34
Kars Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanlar için beslenme noktaları oluşturdu.
Belediye ekipleri "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet ettiği Kars'ta sokak hayvanlarının besin bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, sahipsiz hayvanların besin bulmakta sıkıntı yaşamaması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.
Kurulan beslenme noktalarıyla aç kalan sokak hayvanlarının besin desteği sağlandıklarını anlatan Kurtbaş, "Mesut Yılmaz Parkı, Kars Tren Garı önündeki park, Masal Parkı ile Fethiye Camisin önündeki boş alana Kars Belediyesince sokak hayvanı besleme noktası oluşturduk. Vatandaşlarımızdan bu zorlu süreçte sahipsiz hayvanlarımız için kapılarının önüne su ve mama bırakmalarını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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