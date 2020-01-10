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Kars'ta sokak köpekleri tehlike saçıyor

KARS'ta her geçen gün sayıları artan sokak köpekleri, kent sakinlerini korkutuyor.

10.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:28Kars'ta sokak köpekleri tehlike saçıyor

KARS'ta her geçen gün sayıları artan sokak köpekleri, kent sakinlerini korkutuyor. Son olarak 2 genç, köpeklerin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen saldırıda, gençlerden biri koşarak yol üzerindeki iş yerine girerken, diğeri yere düştü. Başını kaldırıma çarparak yaralanan genç, çektiği acıya rağmen yerden kalkarak, aynı iş yerine sığındı.

Kış dönemi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri, sokak ve caddelerde gruplar halinde dolaşarak korku ve paniğe neden oluyor. Sokak köpekleri önceki gece saat 22.30 sıralarında Faikbey Caddesi üzerindeki iş yerlerinden çıkan 2 gence saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, gençler hızla koşmaya başlıyor. Köpeklerin peşlerinden geldiği gençlerden biri yol üzerindeki bir iş yerine giriyor. Diğeri ise ayağı kayıp sırt üstü yere düşerek, başını kaldırıma çarpıyor. Yaralanan genç, çektiği acıya rağmen hızla yerden kalkarak, arkadaşının sığındığı iş yerine giriyor.

TURİSTLERİ DE KORKUTTULAR

Öte yandan Kalesi karşısındaki, bisiklet yolu civarında da gruplar halinde gezen sokak köpekleri, turistlere de korku salıyor. Bir turist grubu, sokak köpekleri ile karşılaşınca oldukları yerde kalmak zorunda kaldı. Turistler, köpeklerin uzaklaşmasıyla rahat nefes aldı.



Kars, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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