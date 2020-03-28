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Kars'ta sokaklar boşaldı

Kars'ta sokaklar boşaldı 300 bin nüfuslu kentte vatandaşlar evlerinde kaldı Kars'ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'evde kalın' uyarısına uydu.

28.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:35
Kars 'ta sokaklar boşaldı
300 bin nüfuslu kentte vatandaşlar evlerinde kaldı
KARS - Kars'ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'evde kalın' uyarısına uydu. 300 bin nüfuslu kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs (Kovid-19) kapsamında ülke genelinde her gün bir takım önlemler alınırken, Kars'ta ise 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar da zorunlu olmadıkları takdirde sokağa çıkmıyor. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Fiakbey Caddesi adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar evleri kapanarak, yetkililerin uyarılara uydu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısının etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak evlerinde kalmayı tercih etti. Kars Belediyesi ise kentteki hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak vatandaşları mecbur olmadıkları takdirde sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Acil işlerinden dolayı sokağa çıktığını ifade eden Fırat Koç, "Acil ihtiyacımdan dolayı çıktım. Ama biran önce eve döneceğim. Halkımıza da bu çağrıyı yapmak istiyorum duyarlı olalım. Birbirimizden uzak duralım. Büyüklerimizin verdiği talimatlara uyalım. Herkes evinde kalsın" dedi.
Kars'lılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle hafta sonuna kısmen sakin girdi. Yapılan uyarılar kent genelinde amacına ulaştı. Vatandaşlar yapılan uyarılara uyarak evlerinde kalıyor.
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Kars’ta sokaklar boşaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kars, Genel

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Kars'ta sokaklar boşaldı

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