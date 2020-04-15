Kars'ta sosyal mesafe tedbirleri dronla kontrol edildi
Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uygulanan "sosyal mesafe" kuralının denetimini drone destekli gerçekleştirdi.
15.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:28
Kentte yaya devriyeler gün boyu cadde ve sokaklarla Kovid-19 denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.
Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçük vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı polis ekiplerince dronla havadan denetlendi.
Polis ekipleri, banka, PTT gibi alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını dronla izledi. Kurallara uymayan vatandaşlar dronla tespit edilirken, bölgeye yaya devriyeler yönlendirildi.
Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.
Kaynak: AA
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