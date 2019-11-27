Haberler » Güncel » Kars'ta su şişesinde kaçak alkol satan kişi tutuklandı - Haber

Kars'ta su şişesinde kaçak alkol satan kişi tutuklandı

Kars'ta küçük su şişelerinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

27.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:58Kars'ta su şişesinde kaçak alkol satan kişi tutuklandı
'ta küçük su şişelerinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokaklarda alkol ve uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede polislerce gerçekleştirilen çalışmada kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve su şişelerinde kaçak alkol sattığı belirtilen Ç.E'yi takibe aldı.
Takip sonucu yakalanan C.E'nin evindeki aramada, kurusıkı tabanca, fişek, kaçak sigara, küçük su şişelerine doldurulmuş kaçak alkol ve 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.E, tutuklandı.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:20 Şanlıurfa'da yükümlüler 14 okulu boyadı
11:20 Siirt'te terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
11:19 Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı
11:18 Öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı
11:14 Engelli ailenin kaldığı harabe ev onarıldı
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 11:21:11