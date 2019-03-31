Kars'ta Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kars
'ta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mehmet Özçelik
idaresindeki taksi, Kars- Kağızman
kara yolu kırmızı köprü mevkisinde, Doğan Gül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nur Aras, Asiye Aras ve Lütfiye Gül
yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi
Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Asiye Aras ve Lütfiye Gül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kars, Güncel
Kaynak: AA