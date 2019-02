Kars'ta Tam Donanımlı 11 Ambulans Hizmete Girdi

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığınca Kars'a gönderilen tam donanımlı 11 ambulans, kar yağışı altında düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.Kars Sağlık Müdürlüğüne gönderilen tam donanımlı 11 ambulansın anahtarları, Hekimevi önünde düzenlenen törenle şoförlerine verildi. Ambulanslar, konvoy halinde siren çalarak "Türkiyem" türküsü eşliğinde şehir turu attı. Hekim evi önünde düzenlenen törene, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu ve kurum amirleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, ilk ve acil yardım, hayatın ilklerinden ve yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilmesi, hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasında olmazsa olmaz bir hizmet olduğunu söyledi.Vali Öksüz, "Ülkemizde son 10-15 yıldan beri her yıl gerek genel sağlık hizmetlerinde, gerekse acil yardım hizmetlerinde fevkalade güzel gelişmeler kaydedilmiş, ambulans ve sağlık hizmetlerinin kalitesi de önemli ölçüde artmıştır. Bugün artık saatler değil, dakikalar içinde hastaya ulaşılmakta ve hastalarımız güvenli şekilde hastaneye ulaştırılabilmektedir. Kars'ta 2018 yılında il ve ilçe merkezinde bulunan 15 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda toplam 227 personel, 32 adet ambulans ile hizmet verilmiş olup, toplamda 27 bin 328 hasta taşınmıştır. Yine 2018 yılında ilimizde uçak ambulans ile 11, helikopter ambulans ile 38 hasta taşınmıştır. Hastalarımıza şehir merkezinde ilk 10 dakikada ulaşım süremiz yüzde 96, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşım süremiz yüzde 68'dir" dedi.Vali Türker Öksüz'ün ardından söz alan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Tabi Kars'ın dününü bilenleriz. Kars'ın dününden kastım, 15 sene, 16 sene önce bırakın 11 tane ambulansı il genelinde birkaç tane ambulans var. Onlara da vatandaş yakıt koyarsa o ambulanslar hizmet verebiliyordu. Bugün sadece Kars'ta 43 ambulanstan bahsediyor olmak gerçekten memnuniyet verici ve bir kalemde her ilçeye 1 ambulans, il merkezimize 4 ambulans gerçekten sağlıkta geldiğimiz noktayı göstermesi adına önemlidir" dedi.Milletvekili Ahmet Arslan, "Cumhurbaşkanımızın himayeleri çok çok önemli, onlara teşekkür ediyorum. Karslılar elbette ki ambulanslar hizmete giriyor. Sağlık konuşuluyorken, şehir hastaneniz ne oluyor diye bir soruları olacak. Bunu biliyoruz. Memnuniyetle ifade ediyorum. Valilerimiz destekleriyle biz Ankara'da bu işi çözdük. 113 dönümlük arsa tahsis edildi. Ayrıca yine kamuya ait 26 dönüm arazinin buraya ilave edilmesiyle ilgili süreci başlattık. Sadece onun için de 92 metrekarelik bir şekerin yeri var. Onuna Özelleştirme İdaresi Başkanı ile konuştuk. Yazışma sürecini başlattılar. Onu da resmileştirdiğimizde bizim alanımız resmileşmiş olacak. ve bakanlık şu an onunla ilgili hazırlamak üzere süreci başlattı. İnşallah proje biter bitmez de önümüzdeki ay Sağlık Bakanımızı da burada ağırlayacağız. Kars'ın bölgenin sağlık üssü olması adına hastanemiz önemli, süreçler devam ediyor. Karslılar unutmasınlar ki onlara hizmeti, onlarla hizmetkarlığı hakka hizmet bilen, iki milletvekilleri var. Valim bahsettiler. Paletli ambulanslarda dahil, UMKE araçları da dahil, 4x4 donanımlı ambulanslarla inşallah bu hizmeti yerine getirebiliyor olmaktan memnunuz, mutluyuz. Rabbim kaza, bela vermeden inşallah hepimize sağlık afiyet içerisinde nice nasip etsin diyorum. Tekrar ambulanslarımız Karsımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olun" diye konuştu.Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın da birer konuşma yaptığı programda tam donanılımlı 11 ambulans dualar eşliğinde kurdele kesilerek Karslıların hizmetine girdi. Ambulansların anahtarlarını Vali Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ambulans sürücülerine vererek hayırlı uğrulu olması dileklerinde bulundu.Karslıların hizmetine giren 11 tam donanımlı ambulans daha sonra sirenler çalarak "Türkiyem" türküsü eşliğinde şehir turu attı. Hizmete giren ambulansların 4'ü şehir merkezinde diğerleri ise ilçelerde vatandaşlara hizmet verecek. - KARS