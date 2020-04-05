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Kars'ta tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler

Kars'ta restorasyonu yapılan tarihi hamamın kubbesinde bulunan kurşun tabakaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek götürüldü.

05.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:26
Kars'ta tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler
Kars 'ta restorasyonu yapılan tarihi hamamın kubbesinde bulunan kurşun tabakaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek götürüldü.

Kars Valiliği tarafından restorasyonu yapılan tarihi Muradiye Hamamı'nın çatı ve kubbelerine yapılan kurşun kaplama kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek götürüldü.

Özellikle son günlerde korona virüs (Covid-19) önlemleri dolayısıyla vatandaşların evlerinde kaldığı günlerde hamamın üzerinde kurşun tabakaların sökülerek götürülmesi tarihi değerlere verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ın önemli destinasyon yerlerinden birisi olan tarihi Muradiye Hamamı'nın kubbelerine binlerce lira harcanarak yapılan kurşun kaplamaların sökülmesini bir anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burası bildiğimiz kadarıyla Kars Valiliği tarafından restorasyonu yapıldı. Tam anlamıyla turizm destinasyonunun olduğu bölgedeyiz. Kars Kalesi'nin hemen altında, Taş Köprü'nün yanında bulunuyor Muradiye Hamamı. Çok acıdır ki biz de şahit olduk. Yanından geçerken gördük, kubbelerin kurşun kaplamaları parça parça sökülerek götürülmüş. Özellikle bu son günlerde burada insan sayısında müthiş bir azalma var korona virüsten dolayı. Nasıl bir güvenlik önlemi getirilir, nasıl denetimleri gerçekleştirilir biz de merak ediyoruz. Ama bir an evvel önlem alınması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

Osmanlı mimari tarzında inşa edilen tarihi Muradiye Hamamı'nın kubbelerinin arka tarafındaki kurşunları sökülerek götürüldü. Restorasyonun tamamlanmasına kısa bir süre kala hamamın kubbelerinin sökülmesi vatandaşlar arasında da tepkiyle karşılandı. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Muradiye, Kars, Güncel
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