Kars'ta tarihi hamamların restorasyon çalışmaları durdu

Kars'ta turizme kazandırılması düşünülen, tarihi hamamlarda sürdürülen restorasyon çalışmaları durdu.
Kars Kalesi ve tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması adına Osmanlı Mahallesi Projesi ile birlikte restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi hamamların bitirilerek Kars turizmine kazandırılması düşünülüyordu.
Kars Valiliği'nce restorasyon çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlanan Mazlumağa ve Muradiye hamamları, bir takım çalışmalar yapılarak toparlanmıştı. 2019 yılı sonuna tamamlanması planlanan hamamların ödenek yokluğundan çalışmalarının durduğu öğrenildi. Restorasyon çalışmalarının yüzde 80'lik bir kısmının bitirildiği tarihi hamamların akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.
Osmanlı Sultanı III. Murat'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamları tamamlandığında Kars turizmine hizmet verecekti.
Kars Kalesi eteğindeki tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve Kars'a yıllarca hizmet veren tarihi Mazlumağa ile Muradiye hamamlarının turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar neden durdurulduğu bilinmezken, vatandaşlar hamamlardaki restorasyon çalışmaların biran evvel başlatılmasını istiyor.
Doğu Ekspresi ile birlikte farklı bir ivme kazanan Kars'a her gün binlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini ifade eden turizmciler, turistlerin Kars'ta daha fazla zaman geçirebilmeleri için bu tür yerlerin kısa vadede yapımlarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının da önemli olduğuna dikkat çektiler. - KARS
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Kaynak: İHA