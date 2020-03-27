Kars'ta tartıştığı kızını öldüren, eşini de yaralayan şüpheli tutuklandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde tartıştığı kızını tabancayla vurarak öldüren ve eşini de yaralayan zanlı tutuklandı.
27.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:48
Kars 'ın Arpaçay ilçesinde tartıştığı kızını tabancayla vurarak öldüren ve eşini de yaralayan zanlı tutuklandı.
Küçükçatma köyünde 23 Mart'ta tartıştığı kızı S.İ'yi öldürdükten sonra eşini de yaralayan ve jandarma ekiplerince operasyonla yakalanan K.K'nin sorgusu tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Küçükçatma köyünde 23 Mart'ta tartıştığı kızı S.İ'yi öldürdükten sonra eşini de yaralayan ve jandarma ekiplerince operasyonla yakalanan K.K'nin sorgusu tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA