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Kars'ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı ileri sürülen ve gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

14.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:31
Kars'ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı
Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı ileri sürülen ve gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametgahlarını şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan F.B., A.Ö., H.Ö., M.C., D.M.B. ve Ö.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden F.B. A.Ö. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa

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