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Kars'ta tek kullanımlık maske üretiliyor

Kars'ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan tek kullanımlık maske üretimine başlandı.

26.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:51
Kars'ta tek kullanımlık maske üretiliyor
Kars 'ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan tek kullanımlık maske üretimine başlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla başlanılan çalışmalarda günlük ilk etapta bin adet maske üretilecek.

Özveriyle yürütülen çalışmalarda usta öğreticiler maske ve eldiven takarak tek kullanımlık maske üretimini gerçekleştiriyor.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarım Öğretmeni Neslihan Demirci, idaresinde Kars merkez ve ilçelerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda başlayan çalışmalarda ilk etapta bin maske üretilecek, ihtiyaç duyulduğunda sayı artırılacak.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarım Öğretmeni Neslihan Demirci, "Bugün başlamış olduğumuz usta öğreticilerimizle birlikte merkezde 7 kişiyiz. İnşallah bu zor sürece bizim de bir katkımız olacak. Günlük kent genelinde yaklaşık bin adet ile tek kullanımlık maske üretimine başladık ve bu sayıyı önümüzdeki günlerde daha da arttırmayı hedefliyoruz. Çiçek terasıyla çalıştığımız tek kullanımlık maske üretimimiz standartlara uygun, sterilize edildikten sonra Sağlık Müdürlüğünün aracılıyla halkımıza dağıtımı yapılacak" dedi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen hammadde ile tek kullanımlık maske üretimini yapan kursiyerler tamamladıkları maskeleri tekrar Sağlık Müdürlüğü'ne verilecek. Sağlık Müdürlüğü ise üretilen tek kullanımlık maskeleri ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirecek. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazi Üniversitesi, Moda, Kars, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kars'ta tek kullanımlık maske üretiliyor - Haberler

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