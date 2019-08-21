Haberler» Güncel» Haber

Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2019 17:48 Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için il merkezi, Digor, Kağızman ve Selim ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz."
19:32   Evin çatısındaki Hint keneviri drone ile tespit edildi
19:30   Şehit ateşi Adıyaman'a düştü
19:30   İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto
19:30   Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Aynı partiden ya da benzer...
19:28   Hakkari'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı
19:27   Küsen eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 6 ölü, 9 yaralı (6)