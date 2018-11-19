Kars'ta Terör Operasyonu

Kars
'ın Kağızman
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 40 tüp, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Çemçe kırsalında operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 2 EYP, 40 tüp, 4 akü, el bombası, örgütsel dergiler, dikiş makinesi, şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
PKK,Kağızman,Kars
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:50