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Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S. ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2019 11:29 Kars
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S. ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S, HDP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Y, eski HDP il başkanları Nuriye E. ve İdris A. ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Kars, PKK, Güncel

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