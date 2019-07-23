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Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S. ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

23.07.2019 12:50 Kars
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S. ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S, HDP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Y, eski HDP il başkanları Nuriye E, İdris A, eski HDP Akyaka İlçe Başkanı Mustafa Ö. ile İHD Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.
Bu kişilerden Mustafa Ö'nün, Kars'ın Akyaka ilçesinden 24 Temmuz 2018'de sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanıp 60 gün sonra serbest bırakılan 16 yaşındaki Umut Ali Ö'nün babası olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Kars, PKK, Güncel

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