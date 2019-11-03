Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı ve Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Mehmetçik, yurt içinde de terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLERE AİT SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyonun helikopterlerin de katılımıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.