Kars'ta Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltında

Kars Digor
'da, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada, Digor'da adres bilgileri belirlenen E.T. operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS
Digor,Kars
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:26