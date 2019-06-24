24.06.2019 17:33
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Kars'ta teröristlerce katledilen çoban toprağa verildi

Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce kaçırılıp öldürülen çoban son yolculuğuna uğurlandı.

Kars 'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce kaçırılıp öldürülen çoban son yolculuğuna uğurlandı.
İlçenin Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Gülderen 'in (53), dün Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlatırken PKK 'lı teröristlerce kaçırılıp öldürülmesinin ardından cenazesi, jandarma ekiplerince helikopterle bölgeden alınıp Erzurum Adli Tıp Kurumuna nakledildi.
Buradaki otopsi işlemleri sonrası Türk bayrağına sarılı naaşı yeniden Kağızman ilçesine getirilen Gülderen için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Gülderen'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Göğsü Güzel Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Süleyman Gülderen'in naaşının cenaze nakil aracına götürülüşü sırasında vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganları atarak, terör örgütüne tepki gösterdi.
Törene, Kars Valisi Türker Öksüz , Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç , İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Gülderen'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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