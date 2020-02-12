Haberler » Güncel » Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı - Haber

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı

Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:04Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı
'ın ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Aşağı Damlapınar köyünde rahatsızlanan 38 yaşındaki Erbay Karancı'yı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.
Karancı, müdahalenin ardından ambulansla Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Selim, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 23:49:08