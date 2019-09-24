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Kars'ta TIR otomobile çarptı: 2 yaralı

Kars'ta TIR otomobile çarptı.

24.09.2019 17:56Kars'ta TIR otomobile çarptı: 2 yaralı
Kars'ta TIR otomobile çarptı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Digor Yolu Bölge Trafik Müdürlüğü Kavşağında meydana geldi. Digor istikametinden Kars istikametine seyir halindeki otomobile kavşakta TIR çarptı. Feci kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Kazada TIR sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü ise akta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, kazaya karışan TIR ve otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. - KARS

Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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