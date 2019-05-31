Kars'ta toprağa gömülü patlayıcıyı Mehmetçik imha etti

Kars
'ın Kağızman
ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince terör örgütü PKK
'ya yönelik, terör açısından kritik bölge olarak nitelendirilen Çemçe bölgesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece-19 operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerce toprağa gömülen el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Patlayıcı, Mehmetçik tarafından olay yerinde imha edildi.
Kaynak: AA
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