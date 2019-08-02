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Kars'ta trafiğe sayılı araç sayısı 45 bin 762 oldu

Merkez nüfusu 82 bin olan Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 762 oldu.

02.08.2019 14:37 Kars'ta trafiğe sayılı araç sayısı 45 bin 762 oldu
Merkez nüfusu 82 bin olan Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 762 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 23.044.761'i buldu.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde araç sayısı şöyle sıralandı:

Ağrı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 bin 502, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 762, Iğdır'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 bin 173 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 19 bin 438 oldu. - KARS

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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