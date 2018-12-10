Kars'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kars
'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ahmet Kuşari idaresindeki 36 AF 071 plakalı otomobil, Kars- Digor
kara yolu Tekneli köyü girişinde toprak yığınına çarparak ara yola savruldu.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirerek yaralılara yardım etti. Kaza nedeniyle araçtan fırlayan bir çocuk diğer sürücüler tarafından düştüğü yerden kaldırıldı.
Kazada sürücü Kuşari (29) ile Raşide Deniz (3), Aziz Efe (2), Yurda (35), Mehmet Kuşari (38) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Digor,Kars
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:12