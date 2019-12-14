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Kars'ta yük treni ve otomobil çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında yük treni bir otomobil ile çarpıştı. Kazada araç içindeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

14.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:37

'ta yük treninin bir otomobile çarpması sonucu aracın içinde bulunan 3 kişi can verdi. Cansız bedenler morga kaldırılırken tren yolu trafiğinde aksamalar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kars'a yük taşıyan DE 33 007 sayılı yük treni, sabah erken saatlerde 'e bağlı Karaçayır köyünde hemzemin geçitten geçmeye çalışan 36 EZ 255 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan, M.G, N.G. ve E.G. hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölge de güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri otomobilde sıkışan vatandaşlar cansız bedenini sıkıştıkları yerden çıkardı.

Kazadan dolayı tren yolu ulaşıma kapanırken, bölge yapılan incelemenin ardından olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SEFERLER GECİKTİ

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra tren yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazadan dolayı Kars Tren Garı'nda bekletilen Doğu Ekspresi seferi de gecikmeli yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta yük treni ve otomobil çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Selim, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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