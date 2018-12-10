Kars'ta Turizm İstişare Toplantısı Yapıldı

Kars
'ta Vali Türker Öksüz
, Başkanlığı'nda "Turizm İstişare Toplantısı" yapıldı.
Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Türker
Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
, Sarıkamış
Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy
, İl Kültür Müdürü Hakan Doğanay
, turizm sektörü yönetici ile çalışanları katıldı.
Toplantının açılış konuşması yapan Vali Türker Öksüz, "Toplantımızı görüş alışverişinde bulunalım, fikirler edinelim diye düzenledik. Hepimiz biliyoruz turizm ilimizde her geçen gün ivme kazanıyor, özellikle doğu ekspresi turları ile birlikte bu ivmeyi daha da arttıran bir konumda olmaya devam ediyor. İlimizde tarihi, kültürel değerleri hemde kış turizmine ve doğa turizmine uygun yapısıyla da turizm potansiyeli açısından ülkemizin önemli destinasyonlarından, faaliyet alanlarından biri olma yolunda ilerliyor" dedi.
Öksüz, "Kars'ta turizm çeşitliliğini ortaya koyabilmek ve mevcut olan turizm alanındaki ihtiyaçları sorunları birlikte değerlendirebilmek amacındayız. Kamu kurum kuruluşları, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, otel yöneticileri ile turizmcilerimizi bir araya getirerek bu alandaki yatırım ve hizmetlerimizi kaliteli hale getirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
Toplantı Vali Öksüz'ün açıklamasının ardından basına kapalı olarak devam eti. Toplantıda, Kars, turizmi ele alındı, yapılması gerekenler masaya yatırıldı. - KARS
Hakan Doğanay,Türker Öksüz,Kars
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:47