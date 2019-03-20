Kars'ta "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Kars
'ta, emniyet ve jandarma birimlerince "Türkiye
Güven Huzur
(2019-2)" uygulaması gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında özel harekat polislerinin de katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.
Ekipler, aranan kişiler, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.
Asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.
Park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar olmak üzere il merkezi ve ilçelerdeki 17 noktada yapılan yol uygulamalarında 2 bin 579 kişi incelendi, 276 araç kontrol edildi. Ayrıca 11 araca cezai işlem uygulandı.
Uygulamada 103 umuma açık yer kontrol edilirken yaralama suçundan aranan 1 kişi de yakalandı.
Kars Valisi Türker
Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Kılıç
uygulama yapan ekiplerle bir araya geldi.
Vali Öksüz, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak adına uygulamalarının devam ettiğini söyledi.
Jandarma ve polis ekiplerinin önemli görev üstlendiğini ifade eden Öksüz, "Kolluk gücünün huzuru, güvenliği sağlamak. Vatandaşların huzurlu ve güvenli hayat sürmesi, günlük hayatta rahat olması için kolluk güçlerimiz önemli görev icra ediyor." dedi.
Öksüz, huzur uygulamasının tüm illerde yapıldığını anımsatarak, "Önümüzde seçim var, Nevruz etkinlikleri var. Bunların huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması için her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimiz görevini yapmakta." diye konuştu.
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Kaynak: AA