Kars'ta "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Yapıldı

Kaynak: İHA

Türkiye genelinde, olduğu gibi Kars'ta da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi.Kars'ta yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Özel Hareket Polisi destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.Kars Valisi Türker Öksüz, Türkiye'de uygulanmakta olan 2019 yılının ikinci "Güven Huzur Uygulaması"nı Kars'ta başlattı. Emniyet Müdürlüğü önünde uygulama öncesinde konuşan Vali Türker Öksüz, Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunmasının öneminde değindi.Vali Öküz, suç delillerinin ele geçirilmesi için Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldığını belirtti.Vali Türker Öksüz, "Bizim kolluk güçleri olarak görevimiz, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi, günlük hayatında rahat ve huzurlu olmasıdır. Kolluk güçleri olarak sizler çok önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Sizlerin üstün gayreti ve fedakarlığıyla, vatandaşlarımız huzur içerisinde uyuyabiliyorlar, yaşamlarını idame ettiriyorlar. Önümüzde bir seçim süreci ve 21 Mart Nevruz etkinlikleri var. Bugünü istismar ederek vatandaşlarımızın huzurunu bozmak isteyenler olabilir. Amacımız bunlara fırsat vermemektir" dedi.Öksüz, "Seçimleri de sağlıklı bir biçimde, vatandaşlarımızın iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıyacak mahiyette sürmesine katkıda bulunmaktır. Diğer yandan narkotik, terör, düzensiz göç, asayiş suçları, kaçakçılık faaliyetleri gibi suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi, uygulamamızın en önemli hedefleridir. Dolayısıyla, yağacağımız bu huzur-güven uygulamasıyla vatandaşlarımızın, ilimizin huzuruna katkıda bulunacaksınız. Polisimiz ve Jandarmamız vatanın her karış toprağında vatandaşımızın huzur ve güveliği için var. İnşallah huzur-güven uygulamamızı her yerde kazasız belasız sürdürürüz. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum" diye konuştu.Kars'ta TEM, Asayiş, Güvenlik, KOM, Narkotik, Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve jandarma ekiplerinden oluşturulan 49 ekip ve 240 polisin katılımıyla 17 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 579 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 276 araç kontrol edildi.11 araca cezai işlem uygulandı.'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2' kapsamında basit yaralamadan aranan 1 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olan 7 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. Uygulamada ayrıca 6136 SKM'den 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi.103 umuma açık işyeri kontrol edildi,1 işyerine idari işlem uygulandı. - KARS