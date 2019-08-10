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Kars'ta "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" yapıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi.

10.08.2019 14:25 Kars'ta
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ve 7 ilçede 23 ekip ve 98 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada; bin 407 kişi asayiş yönünden kontrol edildi, 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Uygulamada, 170 araç kontrol edilirken, 5 araca 704 lira para cezası kesildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz" denildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Huzur, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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